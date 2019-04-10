Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu
6 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül
, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.
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