Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu

Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu

6 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: AA
Avrupa, Taha Akgül, Spor
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