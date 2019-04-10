Son Dakika Haberleri: Taha Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu

Taha Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu

33 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:01 Kaynak: İHA
Taha Akgül, Avrupa, Güncel
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