Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilogramda Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilogramda mücadele eden Taha Akgül, ilk turda turnuvanın iddialı isimlerinden Geno Petriashvili'yi eledi. 3 dünya şampiyonluğu bulunan Gürcü güreşçiyi akıllı bir taktikle ilk devresini 4-0 kazandığı maçta 6-1 ile geçen Taha Akgül, çeyrek finale adını yazdırdı.
Taha Akgül, çeyrek finalde Kamil Tomasz Kosciolek ile mücadele edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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