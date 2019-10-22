Son Dakika Haberleri: Taha Akgül'den altın madalya
Son Dakika Spor Taha Akgül'den altın madalya

Taha Akgül'den altın madalya

26 dakika önce

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Taha Akgül'den altın madalya, System.String[]

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Fatih Yaşarlı'dan bronz madalya

Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek.

Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray için flaş iddia: Zidane kabul etti, Dursun Özbek reddetti
Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri Şener Özbayraklı ve oyuncu sevgilisi Şilan Makal Borçka'da evleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:31:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taha Akgül'den altın madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]