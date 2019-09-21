Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, Dünya ikincisi oldu
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Taha Akgül, Dünya ikincisi oldu

1 saat önce

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül finalde karşılaştığı Gürcü Geno Petriashvili'ye 6-6 biten maçta son puan avantajı ile mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Dünya ikincisi oldu, System.String[]

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül finalde karşılaştığı Gürcü Geno Petriashvili'ye 6-6 biten maçta son puan avantajı ile mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden Taha Akgül dün ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenerek geldiği yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup edip rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırmıştı. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi, finalde, son Avrupa şampiyonası finalinde mağlup ettiği ve son iki yılın dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi kaybeden Taha Akgül dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.


Recep Topal repesaj maçı hakkını kaybetti


Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün 61-79-86-97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.


Türkiye'yi 61 kiloda temsil eden Recep TOPAL ilk maçında İranlı Behnam Eshagh Ehsanpoor'a 6-3 yenildi. İranlı güreşçi yarı finalde yenilince Recep Topal elendi.


86 kiloda Fatih Erdin eleme maçında Kanadalı Alexander Robert Moore'yi 7-2 yenerek tur atladı. İkinci turda İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva ile karşılaşan Türk güreşçi 9-9 biten maçın ardından son puan avantajıyla minderden yenik ayrıldı. İspanyol güreşçi çeyrek finalde yenildiği için Erdin şampiyonaya veda etti.


79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu ilk karşılaşmasında Hintli Jitender Jitender'e mağlup oldu. İranlı güreşçi çeyrek finalde yenilince Kotanoğlu elendi.


97 kiloda İbrahim Çiftçi eleme turunda karşılaştığı İranlı Ali Khalil Shabanibengar'a mağlup oldu. İranlı güreşçi bir sonraki turda yenilince Çiftçi şampiyonaya veda etti.


Türkiye, şampiyonayı 4 madalya ve 4 olimpiyat kotası ile tamamladı


Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14 Eylül'de başlayan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türkiye 4 madalya ve 4 olimpiyat kotası ile tamamladı. Grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp altın, 97 kiloda Cenk İdem bronz, serbest stilde ise 125 kiloda Taha Akgül ve 57 Kiloda Süleyman Atlı gümüş madalya aldı. Ayrıca milli güreşçiler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını da elde ettiler. - İSTANBUL

Taha Akgül, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:28 Kaynak: İHA
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