Taha Akgül'e TSK Mehmetçik Vakfı'ndan Bronz Madalya

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, 60 bin TL civarında bağış yapan Olimpiyat şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül'e bronz madalya ve plaket takdim etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, 60 bin TL civarında bağış yapan Olimpiyat şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül'e bronz madalya ve plaket takdim etti.



TSK Mehmetçik Vakfı'nde yapılan toplantıda konuşan Taha Akgül, "Şu anda çok zor şartlar altında görev yapan; ülkemiz için, bayrağımız için mücadele eden askerlerimiz özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimize destek olmak adına elimize böyle bir kaynak geçti ve biz de bu kaynağı, Türkiye'nin en önemli ve güvenilir vakıflarından biri olan Mehmetçik Vakfı'na bir bağışta bulunmak istedik. Yaptığımız bu bağış inşallah tüm ihtiyaç sahibi; şehit ve gazi yakınlarına faydalı olur" dedi.



Akgül, güreşle uğraşan sporcuların milli bilinçle yetiştirildiğini vurgulayarak, "Bizler ülkesini, milletini seven ve en iyi şekilde temsil eden insanlarız. Görevimiz sadece minderde bitmiyor. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada birçok kere göndere çektirdik fakat görevimiz bunlarla bitmiyor. Vatanımız, milletimiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Milli sporcu ayrıca gelecek müsabakalara da en iyi şekilde hazırlandığını ifade etti.



Taha Akgül'ün konuşmasının ardından TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve emekli Tümgeneral Yaşar Bal tarafından bağışları karşılığında bronz madalya ve plaket takdim edildi. - ANKARA

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