Taha Akgül: Eski performansıma en yakın şekilde olimpiyata gitmeye çalışacağım

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül , sol omzundan geçirdiği sakatlık sonrası fizik tedaviye başladı. 29 yaşındaki milli sporcu, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin 1,5-2 ay süreceğini, ardından kondisyon antrenmanlarına geçeceğini belirterek, "İnşallah eski performansıma en yakın şekilde gitmeye çalışacağım olimpiyatlara" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en güçlü şampiyonluk umutlarımızdan biri olan Taha Akgül, Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için milli takımla geçen 28 Aralık 'ta İstanbul 'da kamp yaparken talihsizlik yaşadı. Antrenman sırasında rakibi ile ikili mücadeleye giren 29 yaşındaki sporcu, sakatlık geçirdi. Yapılan kontrollerde sol kol köprücük kemiğini tutan bağ dokusunda kopma belirlenen Akgül, ameliyat edildi. Taha Akgül, ameliyat sonrası fizik tedaviye başladı.

Milli güreşçi, tedavi süreciyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 1,5-2 aylık fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci olacağını belirten Taha Akgül, "Tedavimiz iyi gidiyor, bugün dördüncü günümüz. Sakatlandığım 1 ay oldu. Güzel bir ameliyat dönemi geçirdim. Şimdi Erdem hocamızın yanındayız, sağ olsun kendisi bizlerle ilgileniyor. 1,5-2 aylık bir fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimiz olacak. En iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Sadece bu dönemde omzumu değil, diğer bölgelerimi de güçlendirmem açısından burası benim için iyi oldu" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK KORKUYU KISA SÜREDE YENECEĞİM"

Fizik tedaviden sonra kondisyon antrenmanlarına geçeceğini dile getiren Akgül, "Ayaklarımı da çalıştıracağım, diğer bölgelerimin her zaman hazır olması gerekiyor. Çünkü olimpiyat senesi bu sene, çok önemli bir sene, hata şansımız yok. Yani azami dikkat ediyoruz her şeye, her şeyi düşünüyoruz. Bir günün bile bizim için çok büyük bir önemi var. O yüzden 1,5-2 aylık dönemin sonrasında çok acil bir şekilde kondisyon, koşu ve kuvvet antrenmanlarına başlamam gerekiyor. Çünkü forma da girmem gerekiyor. Bir de psikolojik bir tarafı olacak bu sakatlığın, onu da yenmem biraz zaman alacak. Hocamızın eşliğinde onu da kısa sürede yeneceğim inşallah o psikolojik korkuyu. İnşallah eski performansıma en yakın şekilde gitmeye çalışacağım olimpiyatlara" dedi.

"AMELİYAT SÜRECİM SANCILI OLDU"

Sakatlık anını anlatan Akgül, "Çok büyük bir ses ve çok büyük bir ağrı ile bırakmak zorunda kaldım. Herkes başıma toplandı bir anda ve apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldık. Röntgen çekildikten sonra köprücük kemiğinin yerinden çıktığını, bağların da ister istemez koptuğunu öğrendik. Ertesi gün de ameliyat oldum Ömer hocamıza. Ömer hocamız başarılı bir ameliyat geçtiğini söyledi. Tabii o süreçte biraz sancılı bir zaman geçirdim. Hastanede kaldım, daha sonra evde 20 gündür de istirahatteydim. Kontrollerin ardından da fizik tedaviye başladık. Kontrolüm de iyi geçti, her şey seyrindeymiş, hiçbir şekilde ödem yok. Yaramın iyileşme durumu da iyi ama daha harekete başlamadık. Önce pasif hareketlere başlayıp sonra güçlendirmeye geçeceğiz. Güçlendirme hareketi başladıktan sonra da koşulara başlayacağım. O zaman da benim önüm açılacak" ifadelerini kullandı.

"İDMANLARA BAŞLAYINCA KENDİMİ İYİ HİSSEDECEĞİM"

2016 yılında yaşadığı sakatlığı hatırlatan Taha Akgül, şunları söyledi:

"Antrenman yapmayınca stresim de artıyor. Psikolojik olarak da kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz idmanlara başlasam kendimi iyi hissedeceğimi düşünüyorum. 2016 olimpiyatlarına giderken de bir sakatlık yaşamıştım, kasığımda 18 santimlik bir yırtık oluşmuştu. O sakatlığın ardından olimpiyat şampiyonluğu nasip olmuştu bana. 2020 olimpiyatlarına giderken de şimdi bir sakatlık yaşadım. Tabii bağ kopması daha büyük bir sakatlık, iyileşmesi zaman alıyor. Ama Allah'ın bir takdiri var bu işte diye düşünüyorum çünkü benim bütün şampiyonluklarımı nasip eden Allah, bunu da bize nasip eden Allah. Bundan sonraki şampiyonluklarımı nasip edecek olan da O, bize bunu nasip eden de O; o yüzden ben buna inanan bir insanım. Ben bunun belki de hayra nasip olacağını düşünüyorum. Belki kafa olarak dinlenmem gerekiyordu çünkü 10 yıldır hiçbir Avrupa, dünya şampiyonasını es geçmeden hayatıma devam ettim. Bu da psikolojik olarak beni yormuştu. Bu süreci en azından güreşten, güreş camiasından, sporumdan biraz uzak kalarak geçiriyorum. Belki onun bana olimpiyatta psikolojik olarak destek olacağını düşünüyorum, biraz dinleneceğim kafa olarak. Bir de olimpiyat öyle 1-2 aylık bir çalışmanın alınacağı bir yer değil; 5-10 yıllık emeklerin alınacağı bir yer. Ben 10 yıldır büyük bir emekle bu işi yapıyorum. Buraya gelirken tedavim için verdiğim emek de bir emektir. Allah bunları görüyor, benim ne kadar istediğimi de biliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun, ben istiyorum, herkes dua etsin. Çok üzülenler var, ben kendimi geri çektim, kusura bakmasınlar, inşallah onları Olimpiyatlarda en güzel şekilde temsil edeceğim."

ERDEM YÖRÜKOĞLU: TAHA GÜÇLÜ BİR SPORCU

Milli güreşçinin fizik tedavisini yapan Uzman Fizyoterapist Erdem Yörükoğlu da her şeyin yolunda gittiğini vurguladı. 4 gündür tedavi yaptıklarını kaydeden Yörükoğlu, "Her şey yolunda, gayet iyi gidiyor. Taha zaten güçlü kuvvetli bir sporcu. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını istiyoruz, bekliyoruz. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir sürecimiz var rehabilitasyon süreci olarak. Ondan sonra da yavaş yavaş kendi güreş antrenmanlarına başlayabilecek" diye konuştu.

ABDULLAH ÇAKMAR: 2016'DA NASIL ALTIN MADALYA ALDIYSA ŞİMDİ DE HEDEF ALTIN MADALYA

Taha Akgül'ün milli takımdaki antrenörü Abdullah Çakmar ise sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti. Çakmar, şunları dedi:

"Şampiyonun olimpiyat öncesi sakatlanması bizi fazlasıyla üzdü. Ama 2016 yılında da olimpiyat öncesi bir sakatlık geçirmişti. Bu bize şer olarak görünüyordu ama en son olimpiyatlara katıldığımızda da orada altın madalyayı Taha kazanmıştı. Bu süreci de Allah nasip eder iyi yürütürsek hocalarımızla beraber çünkü burada ameliyatı yapan Ömer hocanın da bize çok büyük katkısı oldu. Çok iyi operasyon geçirdi. Şimdi burada sağ olsun Savaş ve Erdem hoca çok iyi ilgileniyorlar. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Bu süreci eğer onlarla beraber iyi yürütürsek bize 2,5 aylık bir zaman kalıyor. İnşallah bu 2,5 aylık zamanda da biz hedefimize inşallah varacağımızı düşünüyorum. Çünkü burada biz sabırlı ve metanetli olup bu işi gerçekten iyi yürütürsek ki yürütüyoruz, şu an 7/24 ben zaman yanındayım, herkes yanında. Cumhurbaşkanımız çok ilgili alakalı takip ediyor yakinen bizi. Spor Bakanımız, Federasyon Başkanımız yine aynı şekilde benden bilgi alıyor. Onlara da ben teşekkür ediyorum çünkü devlet büyüklerimizin yanımızda arkamızda olması bizi gerçekten ileriye götürüyor. Allah nasip ederse 2016 yılında Taha nasıl altın madalya aldıysa, burada da hedefimiz zaten ikinci olimpiyattı, hedefine ben ulaşacağına inanıyorum."

