Taha Akgül Finalde
1 saat önce
Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi.
Büyük Erkekler Türkiye
Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Taha Akgül
finale yükseldi. Çorum
Belediyesi sponsorluğunda, Hitit Üniversitesi
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, 125 kiloda Taha Akgül finale yükseldi. Milli güreşçi yarın finalde Fatih Çakıroğlu
ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada bugün gündüz seansında 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen güreşçiler şöyle:
57 kilo: Ahmet Duman
Ahmet Peker
70 kilo: Mustafa Kaya Serhat Arslan
97 kilo: Fatih Yaşarlı Baki Şahin
125 kilo: Taha Akgül Fatih Çakıroğlu
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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