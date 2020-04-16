Taha Akgül kariyerine "Kırkpınar başpehlivanlığı"nı da eklemek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Taha Akgül kariyerine 'Kırkpınar başpehlivanlığı'nı da eklemek istiyor - Son Dakika Spor

Taha Akgül kariyerine "Kırkpınar başpehlivanlığı"nı da eklemek istiyor

6 saat önce

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Milli güreşçi Taha Akgül, bundan sonraki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında omzundan ciddi bir sakatlık geçiren Taha, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi sürecinin yarıda kaldığını belirterek, "Omzum tam iyileşmedi. Kaslarımı güçlendirdim ama omzumdaki ağrım halen devam ediyor, koşulara başlayamadım. Güçlendirme hareketleri yapabiliyorum ama koşarken hassasiyet, bir ağrı var. Henüz daha onu aşamadım ama bu süreç de geçecek, bunun bir zamanı var. Çünkü orada bağlar koptu, tendonlar yaralandı, kemik yerinden çıktı... Tabii bunun iyileşmesi biraz zaman alacak." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatların ertelenmesi bana çok büyük moral oldu." diyen milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Tarihte ilk kez bir ertelenme durumu oldu. Tabii dünya ve ülkemiz için çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. Ancak olimpiyatların ertelenmesinin benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Rehavete kapılmadan 2021 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları için çalışmaya devam edeceğiz. Ertelendi ama hedefler değişmedi. 'Ertelendi, çok iyi hazırlanacağım' diye rehavete de kapılmayacağım, temkinli olacağım. Omzumu en iyi şekilde güçlendirip hem psikolojik hem de fiziksel olarak inşallah 2021 yılında olimpiyatlara en iyi şekilde hazır olacağım. Hedefimiz yine altın madalya olacak."

Taha, güreşi bıraktıktan sonraki hedefiyle ilgili soruya "Tabii bunlar arasında yine spora hizmet etmek de olacak. Çünkü kendimi geliştirmiş bir sporcu olarak büyüklerimiz görev verdiği sürece spora hizmet etmek isterim. Bunu zaman gösterecek." yanıtını verdi.

"Şu anki hedeflerim yeni şampiyonluklar, yeni rekorlar." diyen Taha, "Olabildiğince ülkemin bayrağını göndere çektirmeye çalışacağım. Şu anki tek hedefim o. Maddi, manevi hiçbir beklentim yok. Sadece tek amacım sportif kariyer. Ondan sonra da yine sporun içerisinde olurum diye tahmin ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kariyeri başarılarla dolu olan 29 yaşındaki Taha, "Keşke şunu da yapsaydım diyebileceğim bir Kırkpınar var. Orada altın madalya hedefim var. İnşallah onu da alırsam... Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olup, kemeri alan kimse yok. İnşallah bunu başarmak istiyorum." diye konuştu.

"Çok başarılı bir jenerasyonumuz var"

Taha Akgül, Türk güreşinin koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Güreş branşının her olimpiyatlarda olduğu gibi üzerine düşeni Rio 2016'da da yaptığına işaret eden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Rio Olimpiyatları'nda 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Tek altın madalya da bana nasip oldu. İnşallah Tokyo Olimpiyatları da güzel geçecek. Özellikle Serbest Milli Takımımız adına çok ümitliyim. Serbest takımının 2 ya da 3 madalya alabileceğini düşünüyorum. Çok başarılı bir jenerasyonumuz var. 8-9 yıldır çok hızlı bir gelişim gösteren, her katıldığı turnuvalarda, şampiyonalarda başarılı olan bir takımımız var. İnşallah bunun meyvesini olimpiyatlarda alacağız."

Petriashvili ile aralarındaki rekabet

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha, Gürcü rakibi Geno Petriashvili ile aralarındaki rekabete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Aralarında iyi bir rekabetin bulunduğunu belirten Taha, "Son 2-3 şampiyonadır Avrupa şampiyonalarında ben, dünya şampiyonalarında o galip geldi. Kış sezonlarında ben daha hazır oluyorum, bunun bilincindeyim. Kış aylarında daha hazır bir şekilde müsabakalara gidiyorum. Yaz ayları biraz bana yaramıyor. Ama aslında müsabakalara bakarsak ben hep farklı şekilde yendim, rakibim son saniyelerde dramatik bir şekilde bana galibiyet sağladı. Bu anlamda çok şanssız olduğumu düşünüyorum. Çok dramatik mağlubiyetler aldım, iki dünya şampiyonluğunu son 10 saniye kala öndeyken verdim. Şu an 4 dünya şampiyonluğum olabilirdi." şeklinde konuştu.

Milli güreşçi, sporda bunların olacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Siz zannetmeyin ki Gürcü rakibim olmasaydı çok rahat şampiyon olacaktım, tüm maçlarım kolay geçecekti. Elbette yine rakiplerim olacaktı, o olmasaydı başka bir rakibim dünyada bana rekabet gösterecekti. Herkesin dünyada iyi rakipleri var, benim de iyi rakiplerim var ama hiç farketmiyor, hedefim tamamen Tokyo'daki altın madalya. O yüzden bu bilinçle çalışıyorum, rakip gözetmeksizin tüm rakiplerime aynı hassasiyetle, ciddiyetle hazırlanıyorum."

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, koronavirüs nedeniyle "Evde kal hareketiz kalma" çağrısı da yapmayı ihmal etmedi.

Taha Akgül kariyerine Kırkpınar başpehlivanlığı nı da eklemek istiyor

Taha Akgül, Kırkpınar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:13 Kaynak: AA

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