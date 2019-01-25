Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, Rusya'da Finale Yükseldi

Taha Akgül, Rusya'da Finale Yükseldi

3 saat önce

İSTANBUL / DHAMilli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Ranking Series İvan Yariguin Turnuvası'nda finale çıktı.

Taha Akgül, Rusya'da Finale Yükseldi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Ranking Series İvan Yariguin Turnuvası'nda finale çıktı. 

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde düzenlenen turnuvada 125 kg'da mindere çıkan Taha Akgül, Rus sporcu Zelimkan Khizriev'i 11-1, Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i ise 10-0 sayı tuşuyla yendi. Akgül, yarı finalde de 2018 dünya 2'ncisi olan Çinli Zhiwei Deng'i 10-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükselmeyi başardı. 

Taha Akgül yarın TSİ 16.00'da başlayacak finalde Rus güreşçisi Anzor Khizriev ile karşı karşıya gelecek. 

65 kg mindere çıkan Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı 13-3 sayı tuşuyla yenerken, Moğol güreşçi Tulga Timur Ochir'e ise 12-6 mağlup oldu. 57 kg'da yarışan Ahmet Peker de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda da ABD'li dünya 2'ncisi Thomas Patrick Gilman'a yenildi.

Turnuvada yarın 74 kg'da Yakup Gör, 86 kg'da Fatih Erdin ve 97 kg'da Baki Şahin mindere çıkacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Taha Akgül, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu Fatih Terim, 85 Gün Sonra Takımın Başında Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:21:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, Rusya'da Finale Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]