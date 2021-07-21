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Taha Akgül: Şampiyon olursam güzel bir hikaye olacak - Son Dakika

Taha Akgül: Şampiyon olursam güzel bir hikaye olacak

21.07.2021 10:49
Taha Akgül: Şampiyon olursam güzel bir hikaye olacak, System.String[]

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda serbest güreş kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Taha Akgül, "Katıldığım için çok sevinçliyim, geçen yıl olsa katılamayacaktım. Ama şampiyonluk olursa yaradanın bana lütfettiği çok güzel bir hikaye olmuş olacak.

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda serbest güreş kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Taha Akgül, "Katıldığım için çok sevinçliyim, geçen yıl olsa katılamayacaktım. Ama şampiyonluk olursa yaradanın bana lütfettiği çok güzel bir hikaye olmuş olacak. İnşallah bu hikayeyi de altın madalya ile bitiririz" dedi.

Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na özel röportaj verdi.

Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesine vurgu yapan Akgül, "Biliyorsunuz pandemi araya girdi, yoksa güreşemeyecektim ve olimpiyatlara gidemeyecektim. Ama eğer burada şampiyonluk gelirse çok güzel bir hikayeye dönüşecek. Sakatlanıyor, ciddi bir operasyon geçiriyor, tarihte ilk kez olimpiyatlar erteleniyor, yetişiyor ve belki de şampiyonluk hikayesi yazıyor. Olimpiyatlara katılmak tabi ki önemli ama başarı değil benim için. Katıldığım için çok sevinçliyim, geçen yıl olsa katılamayacaktım. Ama şampiyonluk olursa yaradanın bana lütfettiği çok güzel bir hikaye olmuş olacak. İnşallah bu hikayeyi de altın madalya ile bitiririz" ifadelerini kullandı."ZOR BİR OLİMPİYAT OLACAK"İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Hazırlıklar artık son aşamasında, son güreş antrenmanlarını yapacağız ve dinlenmeye geçeceğiz. Çünkü gerçekten iyi çalıştık, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Her şey iyi, her şey yolunda, olumsuz hiçbir şey yok çok şükür. En iyi şekilde Tokyo'ya gideceğiz. İnşallah orada olumsuz bir şeyle karşılaşmayız. Şartlar bizim için inşallah istediğimiz gibi gider. Moralli bir şekilde gidip moralli bir şekilde gelmek nasip olur. Ben işimizin zor olduğunu düşünüyorum. Herkes altın madalya bekliyor. Biz de tabii ki altın madalya için güreşeceğiz ama gerçekten zor bir olimpiyat olacağını düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız için de benim için de zor bir olimpiyat olacak.""UMARIM BEN GÜREŞENE KADAR CİDDİ BİR BAŞARI GELİR" Rio'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda üzerinde büyük baskı olduğunun altını çizen Akgül, "Türkiye kafilesi olarak genç bir takıma sahibiz. Diğer branşlarda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle ben olimpiyatların son gününde güreşeceğim. Umarım ben güreşene kadar ciddi bir başarı gelir ki bizim yükümüz daha da hafifler. Çünkü Rio'da bu tam tersi olmuştu. Ben güreşene kadar altın madalya yoktu, bu da benim yükümü çok artırmıştı. İnşallah aynı durumla karşılaşmam. İnşallah altın madalyaların sayısı çok olur da biz güreşirken sorumluluğumuz biraz daha azalmış olur. Daha rahat bir psikoloji ile güreşiriz" ifadelerini kullandı. "KARİYERİMDE BİR DÖNÜM NOKTASI" İzleyicilere de seslenen Taha Algül, "Dua bekliyoruz çünkü gerçekten bizim için itici güç oluyor bu. Bizi diğer sporculardan ayıran en büyük özelliğimiz inancımız, imanımız" diyerek, "Bizden dualarını eksik etmesinler, onların dualarıyla orada biz elimizden geleni yapacağız. Zor da olsa altın madalyayı getirip ikinci kez inşallah olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Çünkü bu olimpiyatın şöyle bir önemi var, ikinci altını alırsam 2 - 2,5 sene sonra diğer olimpiyat geliyor ve hemen yani kalifikasyonlar başlayacak. Çok kısa bir zaman var arada. Eğer bu gelirse neden üçüncü olmasın. Gerçekten çok kritik bir eşik benim için. Paris Olimpiyatları için çok büyük bir motivasyon sağlayacak. Bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum kendi kariyerim adına" şeklinde konuştu. "EŞİT ÇALIŞSAM DA SAKAT TARAFIM ZAYIF KALDI"

Şampiyon güreşçi Taha Akgül, sakatlığı ile ilgili de, "Sakatlığımla alakalı psikolojik bir şeyim kalmadı. Fiziksel bir rahatsızlığım da kalmadı. Her şey yolunda. Çok ciddi bir operasyon geçirdim, hatta halen sol kolum, sol omzum diğer tarafıma göre zayıf. Güçlendirmeye çalışsam da beyin ister istemez orayı koruma altına alıyor. Bunun eksikliğini müsabakada da hissediyorum. Sakatlandıktan sonraki fizik tedavi süreci çok uzun yıllar alıyor. Çünkü beyin artık orayı korumaya alıyor ve eşit de çalışsam orası diğer tarafıma göre zayıf kaldı. Ama Avrupa Şampiyonası'nda o halimle çıkıp güzel bir şekilde güreşebildim. Niye olimpiyatlarda aynı performansı sergilemeyim?" değerlendirmesinde bulundu.

Taha Akgül: Şampiyon olursam güzel bir hikaye olacak

2020 Yaz Olimpiyatları, Taha Akgül, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Taha Akgül: Şampiyon olursam güzel bir hikaye olacak - Son Dakika Spor


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