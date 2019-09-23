Taha Akgül: "Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım"
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Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi Taha Akgül'ü karşılayanlar Taha Akgül'ün açıklaması Sporcuların açıklamaları Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa...
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:55 Kaynak: AA
Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi
Taha Akgül'ü karşılayanlar
Taha Akgül'ün açıklaması
Sporcuların açıklamaları
Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa Havaalanında açıklamalarda bulundu.
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