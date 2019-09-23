Son Dakika Haberleri: Taha Akgül: "Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım"
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Taha Akgül: "Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım"

45 dakika önce

Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi Taha Akgül'ü karşılayanlar Taha Akgül'ün açıklaması Sporcuların açıklamaları Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa...

Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi

Taha Akgül'ü karşılayanlar

Taha Akgül'ün açıklaması

Sporcuların açıklamaları

Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa Havaalanında açıklamalarda bulundu.

Taha Akgül: Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım

Kazakistan, Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:55 Kaynak: AA
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