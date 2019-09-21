Son Dakika Haberleri: Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi
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Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi

10 dakika önce

Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.

Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi, System.String[]

Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.


Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda final müsabakasında Gürcü Geno Petriashvil'ye yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül'ün' final mücadelesini memleketi Sivas'da hemşerileri kent meydanına kurulan dev ekranda heyecanla izledi. - SİVAS

Kazakistan, Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:07 Kaynak: İHA
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