Son Dakika Haberleri: Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda
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Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda

1 saat önce

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stil final mücadelesinde rakibi Gürcü Geno Petriashvili'ye altın madalyayı kaptıran Taha Akgül ülkeye döndü.

Taha Akgül'ün gözü Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğunda, System.String[]

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest stil final mücadelesinde rakibi Gürcü Geno Petriashvili'ye altın madalyayı kaptıran Taha Akgül ülkeye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sevenleri tarafından karşılanan milli güreşçi Taha Akgül, "Bu madalya küçümsenebilecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için gümüş madalya biraz buruk oluyor" şeklinde konuştu.


Çıktığı final müsabakasını çok şansız bir şekilde kaybettiğini vurgulayan Taha Akgül, "Aslında müsabakanın geneline baktığımızda bir pozsiyonda bana bir puan daha verilebilirdi. Ama maalesef son 10 saniye kala engel olamadım ve rakibim 6-6'lık beraberlikle rakibim son puanı aldığı için kural gereği galip geldi. Üstün de götürdüğüm bir müsabakaydı. Nasibimizde bu varmış. Gitmeden önce de söylemiştim. Benim hedefim Tokyo'daki olimpiyatlarda ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Burası onun bir tecrübesi niteliğindeydi. Benim için iyi oldu. Rakibimi gördüm, kendimi gördüm. Kötü güreşmedim, son saniyeye kadar mücadele ettim. Daha fazla çalışacağım. Antrenmanların şiddetini daha da arttıracağım. Tokyo'da bunu telafi ederek rövanşı alıp hedefim olan olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağım. Bu madalya küçümsenebilecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için gümüş madalya biraz buruk oluyor. Sevinemiyor üzülemiyorsun da çok garip bir duygu içerisindeyim. Rakibini yenen arkadaşların var, onlar için seviniyorsun. Sonra aklına şampiyonluk geliyor, üzülüyorsun. Bu duygular içerisinden çıkıp en kısa zamanda hazırlık aşamasına geçmemiz gerekiyor. 9 ay gibi bir süre var. Bu şampiyonayı unutup önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.


Milli Güreşçi Taha Akgül konuşmasının ardından sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taha Akgül, Kazakistan, Tokyo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:40 
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