Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi
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Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi

17 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

(İHA)

Taha Akgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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