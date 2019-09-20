Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.
(İHA)
Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbaratçısı öldürüldü