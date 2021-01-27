- Taha Akyol'u dolandıranlar hakim karşısında - Son Dakika

Taha Akyol'u dolandıranlar hakim karşısında

Taha Akyol ile oğlu şikayetinden vazgeçti

İSTANBUL - Gazeteci Taha Akyol ile oğlunu dolandıran sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Akyol ile oğlu 43 bin dolar değerindeki zararlarının ödenmesi nedeniyle şikayetlerinden vazgeçti.

Gazeteci Taha Akyol ile oğlunu dolandıran 3 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Ersin Deli, Halil Beyret, müştekiler Taha Akyol, Ahmet Ertuğrul Akyol ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Engin Kaya ise koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada olması sebebiyle SEGBİS yoluyla bağlandı.

Duruşmada, kendilerinden alınan paranın ödenmesi nedeniyle şikayetlerinden vazgeçen Taha Akyol ile oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol beyanda bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Engin Kaya ise pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Tanık: "Kişisel fikrim olarak söylüyorum; sanık Ersin Deli hırsız değildir, torbacı değildir"

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Ahmet Kaya, "Sanık Ersin Deli'yi 15 yıldır tanırım. Olay ile ilgili bilgim yoktur. Sanık kahvehaneme her gün gelip giderdi. Bir yere emanet bıraktığını söyledi. Ertesi gün sanık Ersin Deli ile arkadaşını polisler gelip kahvehaneden aldı. Bir sonraki gün de polisler gelip sanığın emanet diye bıraktığını aldı. Havalandırma borusunun üstüne bırakmış. Sanığı tanıdığım için havalandırma boşluğuna ne bıraktığına bakmadım. Sanığın bana kötülük yapmayacağını düşünüyordum. Polisler geldiğinde yerini gösterdim. Kişisel fikrim olarak söylüyorum; sanık Ersin Deli hırsız değildir, torbacı değildir" ifadelerini kullandı.

Zarar ödendiği için şikayetlerinden vazgeçtiler

Mahkeme başkanı, Taha Akyol'a 43 bin dolar değerindeki zararının ödenip ödenmediğini sordu. Akyol ise anlaşmanın tarafların avukatları arasında yapıldığını ve paranın tamamının ödendiğini söyledi. Paranın bir kısmının polisler tarafından kendilerine teslim edildiğini söyleyen Akyol'un avukatı, 13 Kasım 2020 tarihinde ise taraflarına 73 bin lira ödenerek paranın tamamlandığını, aynı gün şikayetlerini geri çektiklerini ve bu nedenle şikayetlerinin bulunmadığını belirtti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu nedeniyle sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, kahvehanede arama yapan polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Heyet, sanıklar mağdur Taha Akyol'a yönelik işlenen suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrıca bir dava açılmamış olmadığını belirterek, bu suçtan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

"Zarar telafi edildiği için şikayetten vazgeçtik"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Taha Akyol, "Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Zararı telafi etme şartıyla vazgeçilebiliyor. Onlar zararı telafi ettiği için şikayetten vazgeçilmiş oluyor ama kamu davası devam ediyor. Zaten kanunda da zararın ödenmesine zorlamak için böyle bir düzenleme yapılmış" ifadelerini kullandı. Akyol'un oğlu ise yaptığı açıklamada, zararının ödendiği için vazgeçtiğini söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, görüntüler üzerinde yapılan incelemede, 16 Eylül 2020'de müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol ile buluşan şahsın şüpheli Engin Kaya olduğu, diğer şüpheli Ersin Deli'nin Engin Kaya'yı takip ettiği, Engin Kaya'nın elinde beyaz bir poşetle yürüdüğü ve beraber hareket ederek kamera açısından çıktıklarının tespit edildiği açıklandı. 17 Eylül tarihli canlı teşhis tutanağına göre müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un, Engin Kaya isimli şahsı kesin olarak teşhis ettiği ve şüphelilerden Halil Beyret'in üzerinde bulunan bin 865 TL'nin ise şüpheli Engin'in üzerinde çıkan paralarla birbirlerinin devamı olacak şekilde seri numaralara sahip olduğu belirtildi.

Şüphelilerin kabul etmeyerek olayla herhangi bir ilgilerinin olmadığını söylediklerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden temin edilen 10 bin dolar ile 247 bin 400 TL ise 21 Eylül'de müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'a teslim edildiği kaydedildi. İddianamede 13 Kasım tarihinde ise müşteki Akyol'un hesabına 73 bin TL'nin de yatırıldığına ilişkin makbuzu sanık tarafının sunduğu ve müşteki Akyol'un avukatının aynı gün verdiği dilekçe ile şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin terör örgütü operasyonu yapıldığını belirterek ve kendilerine savcı, komiser izlenimi vererek müştekilerden para temin ettikleri ve birlikte suç işleme kastıyla hareket ederek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı aktarıldı. Suçu teşekkül halinde işleyen şüphelilerin 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suç zararının iadesi ve şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanması gerektiği de kaydedilen iddianamede, şüpheliler hakkında 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi.