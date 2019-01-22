Taha Artık Daha Kolay Nefes Alabilecek

Antalya'da nörolojik epilepsi hastası olarak dünyaya gelen ve 5 makineye bağlı hayatını sürdüren 4 yaşındaki minik Taha için Antalya Valiliğinden onay alınarak başlatılan yardım kampanyası sonuç verdi.

Antalya'da nörolojik epilepsi hastası olarak dünyaya gelen ve 5 makineye bağlı hayatını sürdüren 4 yaşındaki minik Taha için Antalya Valiliğinden onay alınarak başlatılan yardım kampanyası sonuç verdi. İhtiyaç olan 35 bin TL yardımseverlerin katkısıyla kısa sürede toplandı.



Antalya'da yaşayan Gültekin-Necla Gümüştekin (37) çiftinin ilk bebekleri 4,5 yaşındaki Taha Gümüştekin, anne karnında kordon dolanması sonucu nörolojik epilepsi hastası olarak sezaryenle dünyaya geldi. Minik Taha'nın, anne karnında kordona dolanması ve ardından kordonun beyin üzerindeki kemiği çökertmesi nedeniyle kısa süreli oksijensiz kaldığı ve yutkunma refleksini kaybettiği belirlendi. Hastalığı nedeniyle beynin iki bölümünde çukurluk bulunan ve sadece parmaklarını oynatabilen minik Taha, beslenmesini midesindeki hortumdan, solunumunu ise solunum makinesine bağlı trakeostomi (cerrahi yollarla soluk borusuna giden bir delik açılması) yöntemi ile sağlıyor.



5 makineye bağlı yaşam mücadelesi



Beslenme, solunum ve kalp olmak üzere 5 cihaz kullanan minik Taha 14 ilaçla yaşama tutunmaya çalışıyor.



Anne Necla Gümüştekin, çocuğunun tedavisi için işini bırakmak zorunda kalırken, Antalya'ya gelince işsiz kalan baba Gültekin Gümüştekin, önce arabasını, ardından da evlilik yüzüğünü bile satmak zorunda kaldı. Gümüştekin bir süre sonra bir otelde iş bularak çalışmaya başladı.



Cihaz 35 bin TL



Ekonomik olarak zorluk çeken aile, Taha için verilen bakıcı parası ile geçimini sağlarken, çocuklarının nefes almasını kolaylaştıracak olan 35 bin TL tutarında bir cihaz için Antalya Valiliğinin de iznini alarak yardım kampanyası başlattı. Minik Taha için kampanya sonuç verdi ve 35 bin TL kısa sürede toplandı. Toplanan yardımla 35 bin TL'ye öksürük cihazı alınacak ve minik Taha'nın akciğerlerinde toplanan enfeksiyonun dışarı atılması sağlanacak. Taha, bu şekilde daha iyi ve rahat nefes alıp verebilecek.



Yardımseverlere teşekkür eden Minik Taha'nın ailesi, "Allah herkesten razı olsun. Toplanamayacak diye tereddüt ettik. Kısa sürede toplandı. Şimdi çok mutluyuz. Bir an önce makinemizi alacağız" dedi. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak

Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı

YouTuber Enes Batur, Kazancını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı: Parayı Videolarım İçin Kullanıyorum

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı