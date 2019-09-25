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Taha ve Süleyman'dan AA'ya ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı'yı kabul etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı'yı kabul etti.

Genel Müdür Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Kazakistan'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 57 kiloda gümüş madalya elde eden Süleyman Atlı ile milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ı ağırladı.

Kazancı, kabulde, milli sporcuların elde ettiği başarılar nedeniyle gurur duyduğunu söyledi.

Milli güreşçilerin olimpiyat oyunlarına katılım kotası aldığını hatırlatan Kazancı, Türkiye'nin güreş branşında başarılı olduğunu belirterek milli sporcuların Tokyo 2020'de de Türkiye'yi daha da mutlu edeceğine inandığını dile getirdi.

Ziyarette ayrıca Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Abdullah Çakmar, Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haberleri Editörlüğü'nde pasta kesti.

Taha ve Süleyman'dan AA'ya ziyaret

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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