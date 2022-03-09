TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika
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TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret

09.03.2022 22:21
TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'yu Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve milletvekilleri ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'yu Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve milletvekilleri ziyaret etti.

Türkiye'de 81 il ve yurt dışında da faaliyetlerini sürdüren TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Onursal Başkan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel eşliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaret gerçekleştirdi.

BAKAN SOYLU'DAN DERBİS TALİMATIZiyarette Bakan Soylu'ya bilgi veren Mustafa Sarıoğlu, desteklerinden dolayı da teşekkür etti. TAHAP Genel Başkanı Sarıoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımızın talimatı ile artık Derbis sisteminde Arıcılık başlığı ile üyelerimizin kayıt işlemini yapabileceğiz. Hızlı bir şekilde kamuoyu ile 'e- Devlet' ekran görüntülerini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi? Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi? Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti Edirne Valisi Canalp, kentteki ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini belirtti

Mustafa Sarıoğlu, Süleyman Soylu, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika


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