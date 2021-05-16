Tahıl Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tahıl Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Tahıl alerjisi buğday alerjisi olarak da bilinmektedir. Halk arasında buğday alerjisi olarak adlandırılır. Tahıl alerjisi tahıllı ürünlere karşı olan alerjilere denir.

Tahıl Alerjisi Nedir?

İçerisinde tahıl içeren gıdalara vücudun göstermiş olduğu reaksiyona tahıl alerjisi denilmektedir. Tahıl alerjisi olan bir kişi tahıl içeren bir besin tüketirse vücutta çeşitli reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda ise kötü alerji belirtileri görülmektedir. Bu alerji türü çocuklarda en fazla rastlanılan alerji türlerindendir.

Tahıl Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

1) Düzensiz Beslenme

Özellikle gelişim çağındaki çocuklarda düzenli beslenme konusu çok önemlidir. Bu yaştaki çocuklarda düzensiz beslenme söz konusu olduğu durumlarda bazı alerjik reaksiyonlar boy gösterebilir. Bunun başında da tahıl alerjisi gelmektedir. Tahıl alerjisi tedavi edilebilir bir durum olduğundan dolayı çocuklarda düzensiz beslenme faktörleri ortadan kaldırılması gerekir.

2) Glutenli Yiyecekler

Aşırı bir derecede gluten içeren yiyeceklerin tüketilmesi de yine tahıl alerjisi sebepleri arasındadır. Gluten içeren besinleri sık tüketildiği takdirde başta tahıl alerjisi olmak üzere birçok alerjik reaksiyonlar da yine ortaya çıkar.

Tahıl Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Tahıl Alerjisi Belirtileri

1) Besin Yükleme Testi

Besin yükleme testi tahıl alerjisinin tanısında önemli bir detaydır. Hastanede ya da alerji kliniklerinde gerçekleştirilen besin yükleme testi ile birlikte kişide tahıl alerjisi olup olmadığı tespit edilmektedir. Besin yükleme testi ancak bir doktor tarafından doğru bir şekilde yapılabilir.

2) Kan Testi

Tahıl alerjisinin anlaşılması için yapılması gereken bir diğer testte kan testidir. Doktor tahıl alerjisinden şüphelenmesi durumunda kişiden kan testi isteyebilir. Yapılan kan testi ile birlikte tahıl alerjisinin olup olmadığı hemen ortaya çıkmaktadır.

3) Egzama

Tahıl alerjisi olan bir kişide özellikle tahıllı yiyecekler tükettikten sonra ortaya çıkan bazı belirtiler vardır. Bu belirtiler arasında da egzama gelmektedir. Egzama tahıl yiyecekleri tüketildiği takdirde vücudun özellikle sırt kısmında ortaya çıkar.

4) Astım

Astım da tahıl alerjisinin önemli belirtileri arasındadır. Kişide astım belirtileri ortaya çıkar. Özellikle akut astım belirtileri daha fazla görülmektedir. Öksürük ve nefes darlığı ortaya çıkabilir.

5) Şişkinlik

Şişkinlik önemli bir tahıl alerjisi belirtisidir. Tahıl alerjisi olan bir kişide şişkinlik meydana gelir. Midede başlayan şişkinlik gün boyu devam edebilir.

Tahıl Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Buğdaylı Yiyecekleri Tüketmemek

Tahıl alerjisinin birincil tedavi seçeneği arasında bu reaksiyonların tekrardan ortaya çıkmaması için buğdaylı yiyecekleri tüketmemek gerekir. Eğer buğdaylı yiyecekler tüketildiği takdirde tahıl alerjisi belirtileri iyice kötüleşebilir.

Tahıl Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

1) Epinefrin

Tahıl alerjisinde kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Epinefrin tedavisi tahıla karşı aşırı reaksiyon gösterenler için uygulanır. Günde 1 kez olmak üzere kişiye enjekte edilen bu ilaç ile birlikte tahıla karşı vücudun aşırı reaksiyon göstermesinin önüne geçilir.

2) İmmünoterapi

Tahıl enerjisi tedavisinde kullanılan bir diğer tedavi seçeneğidir. Vücuda verilen küçük alerjiye neden olan maddeyi verdikten sonra vücudun bu alerjik reaksiyona alışması amaçlanır. Bu şekilde tahıl alerjisi gibi faktörleri yaşamanızı en aza indirir.