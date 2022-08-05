Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi "Polarnet"in kaptanı Alibeyler AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi "Polarnet"in kaptanı Alibeyler AA'ya konuştu Açıklaması

05.08.2022 10:15
Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi "Polarnet"in kaptanı Alibeyler AA'ya konuştu Açıklaması

Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı "Polarnet" adlı geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, yolculuklarının normal şartlarda 28 saat sürmesinin beklendiğini söyledi.

Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı "Polarnet" adlı geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, yolculuklarının normal şartlarda 28 saat sürmesinin beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'nda bekleyen Türk bayraklı Polarnet de İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre içinde 12 bin ton mısır olan geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin yükünü alarak İstanbul'a doğru yola çıktığını söyledi.

Yolculuklarının normal şartlarda 28 saat sürmesinin beklendiğini kaydeden Alibeyler, "Gemimiz İstanbul'a gelecek. Gemide ben dahil 12 Türk personel ile mısır var." diye konuştu.

Gemi, Sakarya'nın Karasu ilçesine varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

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Kaynak: AA

Ahmet Yücel, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi 'Polarnet'in kaptanı Alibeyler AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi "Polarnet"in kaptanı Alibeyler AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
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