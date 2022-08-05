TAHIL ALMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİDEN GEMİ KİLYOS'A DEMİR ATTI - Son Dakika
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TAHIL ALMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİDEN GEMİ KİLYOS'A DEMİR ATTI

05.08.2022 06:52

TAHIL anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı'nda çıkan ve Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı.

TAHIL anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı'nda çıkan ve Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı. Gemide bu sabah 10 kişiden oluşan ekip denetim yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı'ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı. Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00'de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi. Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S'ye doğru hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından heyetin gemiye ulaşması bekleniyor. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı.

Gemide denetim yapacak heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden denetim uzmanları da eşlik etti.

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Kaynak: DHA

Ukrayna, Türkiye, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAHIL ALMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİDEN GEMİ KİLYOS'A DEMİR ATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAHIL ALMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİDEN GEMİ KİLYOS'A DEMİR ATTI - Son Dakika
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