Tahıl koridoru için en kritik görevin başındaydı! Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini talep etti - Son Dakika
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Tahıl koridoru için en kritik görevin başındaydı! Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini talep etti

23.08.2022 08:19
Tahıl koridoru için en kritik görevin başındaydı! Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini talep etti

Ukrayna tahıl koridoru anlaşması için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, kendi isteğiyle emekli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yakın isimlerden biri olan Altunbulak'ın ailevi nedenlerle görevini bıraktığı öğrenildi.

Ukrayna tahıl koridoru anlaşması için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, kendi isteğiyle emekli oldu.

BAKAN AKAR'A YAKIN İSİMLERDEN BİRİ

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da faaliyetine başlamıştı. Merkezin koordinatörlüğüne de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yakın isimlerden biri olan Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti.

GEREKÇE AİLEVİ NEDENLER

Ancak Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi. Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl koridoru için en kritik görevin başındaydı! Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tahıl koridoru için en kritik görevin başındaydı! Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini talep etti - Son Dakika
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