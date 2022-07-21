Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak - Son Dakika
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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak

21.07.2022 22:46
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Törenii; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Törenii; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak.

İletişim Başkanlığı; Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni'nin yarın BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Yarın İstanbul'da yapılacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres hazır bulunacak."

ÇAVUŞOĞLU: "İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın yapılacak törene ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı yarın BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul'da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak - Son Dakika
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