"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı yarın BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul'da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak - Son Dakika

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