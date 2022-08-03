Ukrayna'dan Yola Çıkan Mısır Yüklü Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Ukrayna'dan Yola Çıkan Mısır Yüklü Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

03.08.2022 17:40
Ukrayna'dan Yola Çıkan Mısır Yüklü Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan Razoni isimli yük gemisi İstanbul Boğazı’nı geçerek Lübnan’a doğru seyrine devam etti.

GAYE ŞEYMA CAN - FAHRETTİN ÖZTÜRK

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan Razoni isimli yük gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek Lübnan'a doğru seyrine devam etti.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan Razoni isimli gemi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirlemişti. Tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatı için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin bu sabahki denetlemelerinin ardından İstanbul'un Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti.

27 BİN TON MISIR TAŞIYOR

Tahıl gemisi, 27 bin ton mısır taşıyor. Gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; bundan sonra tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından her gün 3 geminin yola çıkabileceği belirtildi.

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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Yola Çıkan Mısır Yüklü Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Yola Çıkan Mısır Yüklü Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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