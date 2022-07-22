Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni - Heyetlerin gelişi - Son Dakika
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Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni - Heyetlerin gelişi

22.07.2022 16:52
Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni - Heyetlerin gelişi

Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak heyetler ve yabancı basın mensupları Dolmabahçe Ofisi'ne giriş yaptı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak heyetler ve yabancı basın mensupları Dolmabahçe Ofisi'ne giriş yaptı.

YORUMLAR
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Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak İSTANBUL- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü İSTANBUL- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Kaynak: AA

Dolmabahçe Sarayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni - Heyetlerin gelişi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni - Heyetlerin gelişi - Son Dakika
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