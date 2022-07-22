BM Genel Sekreteri Guterres, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu: (1)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanmasında oynadığı önemli rolden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine Türkçe teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunduğu; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

İmza töreni öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, ortak basın açıklaması yaptı.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün Karadeniz'de rahatlama işareti ve dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var." dedi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasında önemli rol oynaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine Türkçe teşekkür eden Guterres, "(Tahıl koridoru anlaşması) Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." ifadesini kullandı.

(Sürecek)