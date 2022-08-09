Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore 'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul 'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI - Son Dakika

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