UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

09.08.2022 08:12
UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi Çernomorsk'tan Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi ise Çernomorsk'tan İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.

Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

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MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti MSB duyurdu! Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI - Son Dakika
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