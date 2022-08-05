Bakanlıktan kritik açıklama! Tahıl taşıyan 3 gemi Türkiye'ye hareket etti

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, " Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anbean takip ediliyor" denildi.

Türkiye'ye 12 bin ton mısır getiren 'Polarnet' gemisine ilişkin ise "Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme timi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadelerine yer verildi.

KİLYOS'TAKİ BOŞ GEMİ UKRAYNA'DAN TAHIL ALMAK İÇİN SIRASINI BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında 3 gemi daha Ukrayna limanlarından yola çıktı. Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi ise Kilyos açıklarına demirlemişti.

Bakanlık, FULMAR S isimli boş geminin Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetiminin tamamlandığını bildirdi.

UKRAYNA'YA GİDECEK BOŞ GEMİ DENETLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumeli feneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanlarının rehberlik ettiği heyet, saat 06.45'te ulaştıkları gemide, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulundu.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na hareket edecek.

SEVKIYAT ŞU AN İÇİN GÜNDE 3 GEMİ İLE SINIRLANDIRILDI

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞECEK

Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLER ÇIKAMAYAK

Öte yandan boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin Ukrayna limanlarından çıkmasına izin verilmeyecek.