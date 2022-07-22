Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika
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