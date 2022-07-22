Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir...

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında... - Son Dakika

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