Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı - Son Dakika
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Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı

22.07.2022 18:02
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşma yaptığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.

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Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı - Son Dakika
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