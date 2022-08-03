Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı - Son Dakika
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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı

03.08.2022 10:27
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı girişine...

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı girişine demirleyen mısır yüklü gemide incelemelerde bulunmak üzere iki botla Rumelifeneri Limanı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, dün saat 21.00 sıralarında kendisine Rumelifeneri açıklarında tahsis edilen alana demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, Mileva ve Gözcü-1 isimli servis botlarıyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan gemiye hareket etti.

Heyet, mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunacak.

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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı İSTANBUL-DENETİM HEYETİ, TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI-1 İSTANBUL-DENETİM HEYETİ, TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI-1
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı - Son Dakika
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