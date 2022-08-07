Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek olan gemideki denetimi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkan Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi, İstanbul 'un Kuzeyi'nde demirledi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye , Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek olan "Osprey S" isimli gemide denetime başladı.

Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana ilk defa yabancı gemi, tahıl için Çornomorsk Limanı'na geldi'

Kaynak: AA

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