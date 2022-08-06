Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına geldi

06.08.2022 22:10
Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına geldi

Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.

Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere dün hareket eden "Polarnet" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.

Gemide, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim yapılacak.

Denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam ederek, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmesi öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaştı
Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisi İstanbul açıklarına geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:42 Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Beşiktaş-Kayserispor maçı başladı! Canlı anlatım
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
20:20 Kocaeli'de konuşan Bakanı Soylu kalabalığa böyle bağırdı: Seçim akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 22:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan hareket eden "Polarnet" gemisi İstanbul açıklarına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement