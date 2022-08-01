Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti - Son Dakika
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Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti

01.08.2022 10:46

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Yarın İstanbul'da olacak

Açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikallerinin planlandığı bildirildi.

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Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti (2) Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti (2) Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti
Kaynak: AA

Hulusi Akar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti - Son Dakika
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