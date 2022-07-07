TAHIL YÜKLÜ RUS GEMİSİ KARASU'DAN AYRILDI - Son Dakika
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TAHIL YÜKLÜ RUS GEMİSİ KARASU'DAN AYRILDI

07.07.2022 12:05

SAKARYA'nın Karasu ilçesi açıklarında 1 Temmuz'dan bu yana bekleme yapan tahıl yüklü Rusya bandıralı 'Zhibek Zholy' isimli gemi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak bölgeden ayrıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesi açıklarında 1 Temmuz'dan bu yana bekleme yapan tahıl yüklü Rusya bandıralı 'Zhibek Zholy' isimli gemi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak bölgeden ayrıldı.

Savaş esnasında Rusya'nın eline geçen Ukrayna'nın Berdyansk şehrindeki limandan 29 Haziran'da tahıl yükü ile ayrılan Zhibek Zholy gemisi, konum vericisini kapattıktan 3 gün sonra, 1 Temmuz sabah Sakarya'daki Karasu Limanı açıklarına demirledi. Ukrayna, Karasu demirleme alanında bekletilen geminin çalıntı tahıl taşıdığı iddiasıyla Türkiye'den gemiye el konulmasını talep etti. 140 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip, 4 bin ton buğday yüklü gemi Karasu sahilinden 2 kilometre açıkta 1 Temmuz'dan bu yana bekledi. Zhibek Zholy gemisi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak Karadeniz'e açıldı. Yükünü boşaltmadan limandan ayrılan geminin, Rusya'ya geri döndüğü iddia edildi.

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Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),(DHA)-

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAHIL YÜKLÜ RUS GEMİSİ KARASU'DAN AYRILDI - Son Dakika

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