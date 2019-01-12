Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru

Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru

19 dakika önce

Tahincioğlu All-Star 2019'da "ING Bank 3 Sayı Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.

Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru, System.String[]
Tahincioğlu All-Star 2019'da "ING Bank 3 Sayı Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun 3 sayı yarışmasında yer alacak isimler şöyle:

Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Sylven Landesberg (Türk Telekom).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: AA

basketbol, Beko, Star, Spor
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