Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru
19 dakika önce
Tahincioğlu All-Star 2019'da "ING Bank 3 Sayı Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.
Tahincioğlu All-Star 2019'da "ING Bank 3 Sayı Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun 3 sayı yarışmasında yer alacak isimler şöyle:
Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Sylven Landesberg (Türk Telekom).
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: AA
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