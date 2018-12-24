Tahincioğlu All-Star 2019'un Oylaması Başladı

Basketbolseverlere büyük heyecan yaşatan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin dev organizasyonu Tahincioğlu All- Star
2019 için oylamalar başladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin devre arasında düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu yaklaşıyor. 20 Ocak'ta Sinan Erdem
Spor Salonu'nda gerçekleşecek şov öncesinde oylama başladı. Basketbol severler, Asya
Karması ile Avrupa
Karması'nı karşı karşıya getirecek All-Star maçında yer almasını istedikleri basketbolcuları redbull.com/bslallstar adresinden seçebiliyor.
Oylamada tüm basketbolculara oy verilebiliyor. İki karmada da en iyi iki oyun kurucu, en iyi iki forvet ve en iyi pivotlar seçilecek. En çok oyu olan 5 kişi, mücadeleye ilk 5'te başlamaya hak kazanacak. Avrupa Karması'nda Anadolu Efes
, Beşiktaş
Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen
, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol, Galatasaray
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Bahçeşehir
Koleji forması giyen oyuncular yer alacak.
Asya Karması'nda ise Fenerbahçe Beko
, Banvit
, Türk Telekom
, Gaziantep
Basketbol, Pınar Karşıyaka
, Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol, Tofaş
ve Afyon
Belediyespor basketbolcuları olacak. Edis
sahne alacak
RedBull.com'un iletişim sponsoru olduğu Tahincioğlu All-Star 2019, halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa karmalarının maçının yanı sıra; Tahincioğlu Smaç Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması, sürpriz etkinlikler ve yarışmalarla, basketbol severlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.
Türk pop müziğinin son yıllardaki en sevilen isimlerinden Edis'in muhteşem konseri de Tahincioğlu All-Star 2019'da izleyicilerin beğenisine sunulacak etkinlikler arasında. Şu ana kadar devam eden oylamanın liderleri ise şu şekilde:
Avrupa Karması liderleri; Doğuş Balbay
(Anadolu Efes), Kartal Özmızrak
(Darüşşafaka), Adrien Moerman (Anadolu Efes), Emir Preldzic
(Bahçeşehir Koleji), Semih Erden
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
Asya karması liderleri; Kostas Sloukas
(Fenerbahçe BEKO), Alp Karahan (Ada Tıp Sakarya), Şehmus Hazer (Banvit), Nikola Kalinic
(Fenerbahçe BEKO), Jan Vesely
(Fenerbahçe Doğuş). - İSTANBUL