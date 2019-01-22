Tahincioğlu All-Star 2019 Yoğunlaştırılmış Özet
1 saat önce
20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda muhteşem bir organizasyon olarak gerçekleşen Tahincioğlu All-Star 2019'un tamamının yoğunlaştırılmış özetini sizler için hazırladık.
20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem
Spor Salonu'nda muhteşem bir organizasyon olarak gerçekleşen Tahincioğlu All- Star
2019'un tamamının yoğunlaştırılmış özetini sizler için hazırladık. Keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:41 Kaynak: Youtube
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