Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu All-Star 2019 Yoğunlaştırılmış Özet

Tahincioğlu All-Star 2019 Yoğunlaştırılmış Özet

1 saat önce

20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda muhteşem bir organizasyon olarak gerçekleşen Tahincioğlu All-Star 2019'un tamamının yoğunlaştırılmış özetini sizler için hazırladık.

20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda muhteşem bir organizasyon olarak gerçekleşen Tahincioğlu All- Star 2019'un tamamının yoğunlaştırılmış özetini sizler için hazırladık. Keyifli seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:41 Kaynak: Youtube

Sinan Erdem, Star, Genel
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