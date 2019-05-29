Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59...
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Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59...

10 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükseldi.

Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59..., System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükseldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:39 Kaynak: İHA
Beko, Fenerbahçe, basketbol, Spor
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