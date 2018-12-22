Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
5 saat önce
Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Özlem Yaman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem TetikPınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 26, Tayfun Erülkü, İlkan Karaman 3, Marei 23, Chatman 2, Egemen Güven, Erdi Günaslan 5, Gailius 3Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 7, Kadir Bayram, Jekiri 14, Tomas...
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Özlem Yaman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik
Pınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 26, Tayfun Erülkü, İlkan Karaman 3, Marei 23, Chatman 2, Egemen Güven, Erdi Günaslan 5, Gailius 3
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 7, Kadir Bayram, Jekiri 14, Tomas 31, McKissic 16, Greene 11, James 2, Doğan Şenli, Yunus Çankaya
1. Periyot: 18-23
Devre: 48-42
3. Periyot: 67-62
5 faulle çıkan: 37.25 Jekiri (Gaziantep Basketbol)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka evinde Gaziantep Basketbol'u 82-81 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 23-18 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 48-42 üstün gitti.
Ev sahibi takım, üçüncü periyodu 67-62 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka, son periyodu çekişmeli geçen karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:34 Kaynak: AA
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