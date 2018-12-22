Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

5 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Özlem Yaman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem TetikPınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 26, Tayfun Erülkü, İlkan Karaman 3, Marei 23, Chatman 2, Egemen Güven, Erdi Günaslan 5, Gailius 3Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 7, Kadir Bayram, Jekiri 14, Tomas...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yaman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik

Pınar Karşıyaka: Walker 20, Henry 26, Tayfun Erülkü, İlkan Karaman 3, Marei 23, Chatman 2, Egemen Güven, Erdi Günaslan 5, Gailius 3

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 7, Kadir Bayram, Jekiri 14, Tomas 31, McKissic 16, Greene 11, James 2, Doğan Şenli, Yunus Çankaya

1. Periyot: 18-23

Devre: 48-42

3. Periyot: 67-62

5 faulle çıkan: 37.25 Jekiri (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka evinde Gaziantep Basketbol'u 82-81 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 23-18 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 48-42 üstün gitti.

Ev sahibi takım, üçüncü periyodu 67-62 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka, son periyodu çekişmeli geçen karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:34 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, basketbol, Spor
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