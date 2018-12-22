Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

2 saat önce

Salon: CebeciHakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ali Köseoğluİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 17, Holloway 20, Babic 7, Minchev 12, Semih Erden 9, Spight 9, Kulig, Ramazan Tekin 4, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert GizirArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 20, Eldridge...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Cebeci

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ali Köseoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 17, Holloway 20, Babic 7, Minchev 12, Semih Erden 9, Spight 9, Kulig, Ramazan Tekin 4, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 20, Eldridge 16, Tiby 14, Gibson 19, Williams 20, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Oğulcan Baykan, Arda Erdoğan, Kerem Hortum

1. Periyot: 24-18

Devre: 39-36

3. Periyot: 59-65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 97-78 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor iyi başladığı maçta ilk periyodu 24-18 üstün geçerken, soyunma odasına da 39-36 önde gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, üçüncü çeyreğini 65-59 önde bitirdiği müsabakadan 97-78 galip ayrıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla lige 5. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:54 Kaynak: AA

Kerem Baki, Emin Moğulkoç, Büyükçekmece, basketbol, Spor
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