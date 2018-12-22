Salon: Cebeci
Hakemler: Emin Moğulkoç
, Kerem Baki
, Ali Köseoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Mehmet Yağmur
17, Holloway 20, Babic 7, Minchev 12, Semih Erden
9, Spight 9, Kulig, Ramazan Tekin 4, Ali Berent
Kavaklıoğlu, Mert Gizir Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol: Hayes 20, Eldridge 16, Tiby 14, Gibson 19, Williams
20, Berkay
Candan 8, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu, Oğulcan Baykan
, Arda Erdoğan, Kerem Hortum
1. Periyot: 24-18
Devre: 39-36
3. Periyot: 59-65
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 97-78 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor iyi başladığı maçta ilk periyodu 24-18 üstün geçerken, soyunma odasına da 39-36 önde gitti.
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, üçüncü çeyreğini 65-59 önde bitirdiği müsabakadan 97-78 galip ayrıldı.
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla lige 5. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.