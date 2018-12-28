Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat ParlakArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem ÖzkanAfyon Belediyespor: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat Parlak

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan

Afyon Belediyespor: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter 10, Cevher Özer 20, Altan Erol 3, Serkan Menteşe 4, Talat Altunbey, Zelionis 13

1. Periyot: 26-25

Devre: 46-47

3. Periyot: 67-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Afyon Belediyespor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 94-84 yendi.

Bu sonuçla, konuk ekip 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşma tempolu başlarken 5. dakika Afyon Belediyespor'un 11-10 üstünlüğüyle geçildi. Dengeli devam eden müsabakada takımlar boyalı alanı etkin kullanırken Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, ilk çeyreği 26-25 önde bitirdi.

İkinci periyoda Eldridge'in üç sayılık basketiyle başlayan Afyon Belediyespor, üst üste sportmenlik dışı fauller alan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol önünde 14. dakikayı 37-34 üstün geçti. Ev sahibi ekip Williams'la pota altından skor üretse de Afyonkarahisar temsilcisi hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 47-46 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya isabetler bulan Afyon Belediyespor, 26. dakikayı 63-56 önde geçti. Özellikle Williams ve Hayes'in sayılarıyla oyunda dengeyi yeniden sağlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 29. dakikada beraberliği yakaladı: 65-65. Dış atışlarda etkinliğini sürdüren konuk ekip, final periyoduna 68-67 üstün gitti.

Takımlar son çeyreğe top kayıplarıyla girdi. Periyot boyunca sert savunmayla ön plana çıkan Afyon Belediyespor, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle bitime 2 dakika 41 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 75-85. Kalan sürede farkı koruyan konuk ekip, karşılaşmayı 94-84 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:11 Kaynak: AA

Williams, Büyükçekmece, basketbol, Spor
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