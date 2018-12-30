Salon: Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz
, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök Gaziantep
Basketbol: Orhan Haciyeva 12, Vasiliauskas 21, Greene 10, McKissic 6, Jekiri 11, Can Uğur Öğüt
13, Doğan Şenli
, Yunus Çankaya
2, Mehmet Göktaş, Tomas 5 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Kulig 6, Semih Erden
15, Babic 13, Holloway 25, Spight 3, Mehmet Yağmur
4, Mert Çevik
3, Ali Berent
Kavaklıoğlu, Ramazan Tekin, Minchev
1. Periyot: 20-19
Devre: 37-31
3. Periyot: 53-53
Diskalifiye: 32.20 Ali Berent Kavaklıoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor
)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-69 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte temposunu arttıran ev sahibi takım, soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve takımlar final periyoduna 53-53 eşitlikle girdi.
Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 80-69 galip ayrıldı.