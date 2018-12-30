Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

45 dakika önce

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan ÇakarFenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 13, Sinan Güler, Kalinic 6, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 4, Ali Muhammed 10, Vesely 12, Datome 18, Guduric 12, Egehan Arna 4, Barış Hersek 2, Efe Ergi Tırpancı 2Darüşşafaka Tekfen: Douglas...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 13, Sinan Güler, Kalinic 6, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 4, Ali Muhammed 10, Vesely 12, Datome 18, Guduric 12, Egehan Arna 4, Barış Hersek 2, Efe Ergi Tırpancı 2

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 14, Brown, Evans 10, Peiners 6, Oğuz Savaş 8, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 3, Kartal Özmızrak 7, Eric 10, Sinan Sağlam, Emircan Koşut 3

1. Periyot: 22-15

Devre: 47-30

3. Periyot: 70-45

Beş faulle çıkanlar: 34.27 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko), 36.24 Peiners, 38.14 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 11. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Melli ve Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlardan kaydettiği basketlerle Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 12-5 üstün geçti. Eric ve Douglas'la pota altından basketler bulan Darüşşafaka Tekfen karşısında Guduric'le sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Darüşşafaka Tekfen'e pota altında üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, Datome'nin boyalı alandan kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında sarı-lacivertli ekip, Guduric ile Vesely'nin arka arkaya ürettiği sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına da 47-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı 22 sayıya (60-38) taşıdı. Oyun konsantrasyonu düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-45 üstün girdi.

Son çeyrekte Kalinic ve Egehan Arna'nın sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 30 sayı farkla (91-61) kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:33 Kaynak: AA

Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Beko, Spor
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