Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: Veysel Eroğlu Spor SalonuHakemler: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Serhat BükerAfyon Belediyespor: Calloway 15, Carter 11, Zelionis 5, Dorukhan Engindeniz 5, Serkan Menteşe 5, Altan Erol 7, Hagins 2, Cemal Nalga 2, Cevher Özer 19Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 6, Vasiliauskas 16, Jekiri...
Salon: Veysel Eroğlu
Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç
, Erşan Kartal
, Serhat Büker Afyon
Belediyespor: Calloway 15, Carter 11, Zelionis 5, Dorukhan Engindeniz 5, Serkan
Menteşe 5, Altan Erol 7, Hagins 2, Cemal Nalga
2, Cevher Özer 19 Gaziantep
Basketbol: Orhan Haciyeva 6, Vasiliauskas 16, Jekiri 20, McKissic 14, Can Uğur Öğüt
9, Murat Göktaş
, Doğan Şenli
, Yunus Çankaya
, Edward Greene 8
1. Periyot: 11-27
Devre: 25-42
3. Periyot: 40-58
Normal süre: 66-66
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:24 Kaynak: AA
Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi
Amatör Küme Maçında Hakeme Tokat Atan Oyuncu 11 Maç Ceza Aldı
Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi
Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!