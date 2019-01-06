Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Veysel Eroğlu Spor SalonuHakemler: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Serhat BükerAfyon Belediyespor: Calloway 15, Carter 11, Zelionis 5, Dorukhan Engindeniz 5, Serkan Menteşe 5, Altan Erol 7, Hagins 2, Cemal Nalga 2, Cevher Özer 19Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 6, Vasiliauskas 16, Jekiri...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Veysel Eroğlu Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Serhat Büker

Afyon Belediyespor: Calloway 15, Carter 11, Zelionis 5, Dorukhan Engindeniz 5, Serkan Menteşe 5, Altan Erol 7, Hagins 2, Cemal Nalga 2, Cevher Özer 19

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 6, Vasiliauskas 16, Jekiri 20, McKissic 14, Can Uğur Öğüt 9, Murat Göktaş, Doğan Şenli, Yunus Çankaya, Edward Greene 8

1. Periyot: 11-27

Devre: 25-42

3. Periyot: 40-58

Normal süre: 66-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:24 Kaynak: AA

Emin Moğulkoç, basketbol, Spor
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