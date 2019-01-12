Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

45 dakika önce

Salon: ŞahinbeyHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali ŞakacıGaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Vasilliauskas 5, Jekiri 17, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 10, Greene 2, Tomas 22, Doğan Şenli, Kadir Bayram, Murat GöktaşGalatasaray: Webster 9, Harrison 16, Hayes 12, Auguste 10,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Şahinbey

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Vasilliauskas 5, Jekiri 17, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 10, Greene 2, Tomas 22, Doğan Şenli, Kadir Bayram, Murat Göktaş

Galatasaray: Webster 9, Harrison 16, Hayes 12, Auguste 10, Göksenin Köksal 5, Arapovic 4, Hasan Emir Gökalp 6, Can Korkmaz 2, Erol Can Çinko 3, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 20-22

Devre: 39-35

3. Periyot: 52-55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı 71-67 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Galatasaray, son bölümde Erol Can Çinko'nun attığı üç sayılık basketle 22-20 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 16. dakikada 29-26 öne geçtiği müsabakanın ilk devresini 39-35 üstün kapattı.

Maçın ikinci yarısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, son çeyreğe 55-52 galip durumda girdi.

Final periyodunda iyi savunma yapan Gaziantep Basketbol, son dakikaya 69-63 önde girdi. Ev sahibi takım, kalan sürede de üstünlüğünü koruyarak maçı 71-67 kazandı.

Gaziantep Basketbol bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Can Uğur Öğüt, Ziya Özorhon, Alper Altuğ Köselerli, basketbol, Spor
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