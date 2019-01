Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu Anadolu Efes : Micic 12, Doğuş Balbay , Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18 Galatasaray Doğa Sigorta : Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 12, Erol Can Çinko 3, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic 13, Caner Erdeniz1. Periyot: 19-26Devre: 37-493. Periyot: 60-67Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yendi.Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.Müsabakaya hücumda etkili başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin pota altından kaydettiği sayılarla 3. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 2-10. Mola dönüşü Moerman ile Beaubois'le üç sayılık basketler bulan Anadolu Efes, 6. dakikada farkı 3 sayıya (13-16) indirse de sarı-kırmızılı ekip, Harrison ile Erol Can Çinko'nun dış atışlardan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 26-19 üstün tamamladı.İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Moerman'la boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes'e Arapovic ile Auguste'nin kaydettiği basketlerle karşılık veren Galatasaray Doğa Sigorta, 15. dakikayı 37-29 üstün geçti. Serbest atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla 18. dakikada farkı çift hanelere (31-43) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına önde 49-37 gitti.İkinci yarıda iki ekip de rahat sayılar üretirken, Galatasaray Doğa Sigorta, Arapovic'in basketiyle 24. dakikada farkı 14 sayıya (43-57) çıkardı. Anadolu Efes, Micic'in arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı tek hanelere indirse de sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 67-60 üstün girdi.Son çeyreğe iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Dunston'la pota altından sayılar bulan Anadolu Efes, Beaubois'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla 34. dakikada ilk kez öne geçti: 72-71. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Moerman'ın üç sayılık basketiyle 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 79-73. Moerman ile Beaubois'in dış atışlardan ürettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 92-82 galip ayrıldı.