Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

17 dakika önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem TetikAfyon Belediyespor: Zelionis 9, Hagins 24, Altan Erol 10, Calloway 2, Cevher Özer 1, Oğulcan Baykan 3, Serkan Menteşe 5, Carter 13, Dorukhan Engindeniz 3Bahçeşehir Koleji: Rautins 16, Dj White 16, Harris...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

Afyon Belediyespor: Zelionis 9, Hagins 24, Altan Erol 10, Calloway 2, Cevher Özer 1, Oğulcan Baykan 3, Serkan Menteşe 5, Carter 13, Dorukhan Engindeniz 3

Bahçeşehir Koleji: Rautins 16, Dj White 16, Harris 25, Slaughter 5, Emir Preldzic 4, Can Altıntığ 2, Hadi Özdemir 1, Colom 11

1. Periyot: 14-24

Devre: 33-41

3. Periyot: 47-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 80-70 yendi.

Maçın ilk dakikaları iki takımın da karşılıklı sayıları ile geçilirken, Rautins ve Dj White ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 24-14 önde geçti.

İkinci çeyreğe Hagins ile Carter'ın etkili oyunuyla başlayan ev sahibi Afyon Belediyespor, oyunu dengelemeye çalışsa da Bahçeşehir Koleji devreye 41-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de konuk ekip üstünlüğünü korudu. Rakibine 16 sayı fark atan Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyreği de 63-47 üstün tamamladı.

Afyon Belediyespor'un son çeyrekteki çabaları da sonucu değiştirmeye yetmedi. Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 10 sayı farkla 80-70 yenmeyi başardı.

Maçın en skorer ismi, Bahçeşehir Koleji'nden 25 sayı atan Manny Harris oldu. Bahçeşehir Koleji'nde Rautins ve Dj White 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Afyon Belediyespor'da ise Hagins'in 24 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Serkan, Baykan, Ziya Özorhon, Spor
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